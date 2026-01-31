テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（28）が31日までに自身のインスタグラムを更新。海辺での私服ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「カメラを持って家族でお出かけの日」と題して投稿。「青い雰囲気の写真たち、お気に入りです。やっぱり、海すき！」と海辺での私服ショットを公開した。ネットでは「いつも素敵」「可愛い」「鮮やかできれい」「めっちゃ美貌」「海がお似合い」などの声が上がった。