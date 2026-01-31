アイドルグループ・AKB48の伊藤百花が、2月20日発売の『blt graph. vol.114限定版』の表紙を飾り、自身初ソロ表紙となる。【写真】浮世離れした美ぼうを惜しみなく披露した伊藤百花伊藤は、2024年3月に19期生としてデビュー、2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」で初センターに指名され、加入からわずか約1年9ヶ月での快挙を成し遂げた。また、SNSでは幾度となくハイレベルなビジュアルが話題となり“万バズ”を記録、