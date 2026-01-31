雪に覆われるウクライナ首都キーウ＝26日/Efrem Lukatsky/AP（CNN）トランプ米大統領は、ロシアのプーチン大統領がウクライナ主要都市への攻撃を1週間停止することで合意したと主張している。現地の厳しい寒さを念頭に置いた措置で、攻撃停止の対象には首都キーウも含まれる。これについてクレムリン（ロシア大統領府）は、トランプ氏の発言の内容を少なくとも部分的には認めたようだ。トランプ氏は29日、ホワイトハウスでの閣議で