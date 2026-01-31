照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式に現れた女性タレントに、ファンからは驚きの声が上がった。土俵に上がれない女性がマゲに鋏を入れるため、土俵際に下がった照ノ富士。登場したのはタレントの小島瑠璃子だった。金髪姿で登場。紹介されると会場から歓声が上がり