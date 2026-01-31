プロ野球選手はオフシーズンについて語った山本キャスターオフシーズンです。野球選手はどう過ごしているのでしょう。ひとつ言えるのは、私たちが思っているよりもハードなオフを過ごしている、ということです。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーオフシーズンの選手が第一に行なうのが「自主トレ」です。自主トレは文字通り、自主的なトレーニングのこと。オフはチームとしての練習がありませんから、選手は個人でトレ