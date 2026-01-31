芸人、グルメリポーターとして確固たる地位を築いた『ホンジャマカ』の石塚英彦（63）と、『シューイチ』（日本テレビ系）をはじめ、多くの番組でＭＣを務めてきた中山秀征（58）。一見、接点が少なそうなこの二人だが、’84年にナベプロ（渡辺プロダクション）が立ち上げた若手お笑いタレントグループ『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ（ビッグサースデー）』の同期であり、苦楽を共にしてきた戦友なのだという。昭和から平成、令和の芸