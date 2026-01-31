【モデルプレス＝2026/01/31】タレントの川崎希が1月30日、自身のInstagramを更新。生後7ヶ月になった娘と、夫のモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】タレント夫婦「そっくり」生後7ヶ月娘との3ショット◆川崎希、娘7ヶ月記念日に家族3ショット川崎は「きょうはグーちゃんの生後7ヶ月記念日のお祝いごはん」とつづり、ピンク色のスタイを身に着けぱっちりと目を開け