今日31日も、関東をはじめとした太平洋側の地域で空気が乾燥しています。東日本の太平洋側や西日本では少雨傾向が続いており、この先も3週間程度は雨の少ない状態が続くでしょう。農作物の管理や火の取り扱いに注意が必要です。また、自治体から節水が呼びかけられている地域では、家庭での節水対策も心がけてください。今日31日も太平洋側は空気カラカラ少雨傾向続く今日31日も、関東甲信や東海、東北の太平洋側、西日本の太平