アメリカのトランプ大統領が交渉を迫る中、イランのアラグチ外相は協議に応じる考えを示す一方、「戦争の準備も整っている」とけん制しました。【映像】アラグチ外相の様子アラグチ外相は30日、アメリカとの協議について具体的な計画はないとしたうえで、「交渉に問題はない」との認識を示しました。一方で、「脅威の影の下では交渉は成立しない。脅威を放棄し、公正な交渉の準備を整えるべきだ」と強調し軍事的圧力を強める