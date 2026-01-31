MBSテレビはあす1日、『MBSマンスリーリポート』（前5：45※関西ローカル）を放送する。「スポーツ実況アナ4人集結！“見えない仕事”の裏のウラ」を届ける。【番組カット】入社5年目の同期コンビ…大村浩士アナ＆中野広大アナ普段はテレビ中継でもほとんど姿が映らない「実況アナウンサー」という特殊な仕事に、今回はスポットを当てる。社歴29年目のベテランから入社5年目の若手まで、スポーツ・競馬実況を愛する4人が一堂