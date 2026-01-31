太平洋戦争後にフィリピンに残され日本国籍を求めている残留2世の95歳の女性が生き別れた父の故郷を訪れ、墓参りをしました。【映像】父が眠る墓を訪れたロサリナさんフィリピン残留日本人2世のカンバ・ロサリナさん（95）は、戦前に移住した日本人の父・神庭利太さんと現地の女性の間に生まれました。戦後、日本に強制送還された父は、出身地の鳥取県伯耆町に戻っていたことがわかり、きのう、ロサリナさんは父が眠る墓を訪れ