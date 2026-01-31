警視庁で長年捜査に貢献してきた10歳の警察犬「オト」が引退を迎え、史上初となる退官式が行われた。引退後は元パートナーの家庭に引き取られ、第2の人生を歩み始めている。現役時代の訓練による習慣も、温かい家庭環境の中で徐々にリラックスした様子へと変化しているという。能力衰え…警察犬「初の退官式」警察犬は人間の4000倍といわれる嗅覚で、犯罪捜査に欠かせない。「鼻の捜査官」とも呼ばれる彼らのセカンドライフを取材