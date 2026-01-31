衆議院選挙の公示後、SNSのX上ではどのようなワードに関心が集まっているか、ANNがすべての投稿を対象に調査しました。【映像】衆院選「X全量分析」ANNでは衆議院選挙について、公示日から29日までのXのすべての投稿を対象に分析ツールを使って調べました。その結果、政党名を含んだ投稿数では「自民党」がおよそ280万で最も多くなりました。次いで、「中道改革連合」、「参政党」、「れいわ新選組」、「日本保守党」、「日