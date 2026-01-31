香港で30日、日本人男性2人が襲われ現金およそ5800万円が入ったリュックサックが奪われた事件で地元警察は、日本人3人を含む男女6人を逮捕しました。地元警察によりますと、逮捕された6人のうち、日本人が3人で、ほかは中国本土と香港の出身者だということです。逮捕された日本人の1人は当初、被害者として事件を届け出た人物で今回逮捕された別の日本人2人に情報を提供し、犯行を手引きした可能性が高いとしています。また、香港