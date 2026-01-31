ここまでブンデスリーガ2部で19試合を戦い、勝ち点39を稼いで首位に立つシャルケ。名門の1部復帰へ期待が高まるが、そのチームを指揮しているのが43歳のオーストリア人指揮官ミロン・ムスリッチだ。ムスリッチは2022年から2年間ベルギーのセルクル・ブルージュ、その後イングランドのプリマスを指揮し、昨年5月よりシャルケの指揮官に就任。セルクル・ブルージュ時代には日本代表FW上田綺世のことも指導した。まだ世界的には無名な