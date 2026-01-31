トキエアは、就航2周年記念感謝祭第2弾となる特別感謝セールを、2月1日午前9時から7日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、新潟〜札幌/丘珠・名古屋/中部・神戸線と名古屋/中部〜札幌/丘珠線が3,900円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は2月10日から28日まで。座席数限定でウェブサイトからの予約かつクレジットカードもしくはPayPayでの支払いのみ対象となる。対象運賃はトキトク。