茨城県つくば市の山林で女性の遺体が見つかりました。警察は殺人事件の可能性もあるとみて捜査しています。【映像】現場の山林周辺の様子つくば市上菅間の山林で27日、女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、司法解剖の結果、遺体は土浦市に住む中国籍の史木華さん（54）であることがわかりました。首には何者かに絞められた跡があり、窒息死の疑いがあるということです。警察は、殺人事件の可能性もあるとみて捜