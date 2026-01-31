◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（３１日・豊田市総合体育館）女子ダブルスで大藤沙月、横井咲桜（ミキハウス）組が４強に進んだ。準々決勝で小畑美月、菅沢柚花里（デンソーポラリス）を３―０で圧倒。大藤は「お互いの攻めのプレーが最初から最後までできた」。横井も「ラリーもお互いに連続攻撃ができていた。そこはめちゃくちゃ良かった」と納得の表情だった。この種目で世界ランク１位に輝いたことも