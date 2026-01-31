巨人は31日、2月1日の春季キャンプインに向け、宮崎市内の宮崎神宮を参拝した。今年で20年目のキャンプインとなる坂本勇人内野手（37）は「レギュラーの時も今の状況でも、毎年いい結果を出したいという心境は変わらないので。今は立場は違いますけど、心境の変化はあまり大きな差はないですね」と語った。強い決意を持って臨む今キャンプへ「しっかり自分をギリギリの追い込めるところまで追い込みながら。ケガをしたら元も