東京・羽田空港の駐車場で現金1億9000万円が奪われそうになった強盗未遂事件で、逃走に使われた車のナンバープレートが偽造されたものだったことがわかりました。【映像】羽田空港の駐車場を捜査する様子羽田空港の第3ターミナルにある駐車場できのう、50代の男性が突然、4人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられ、車の窓ガラスをハンマーで割られる強盗未遂事件がありました。男性は現金1億9000万円を車に積んでいま