◆テニス▽全豪オープンテニス第１４日（３１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）３１日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、世界３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）と戦う男子シングルス決勝は、第１セット、小田から１−３の３０−３０で、降雨のため午後４時１５分から約１５分間ほど中断した。午後４時