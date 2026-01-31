クレイ・アーロン竜波陸上男子のクレイ・アーロン竜波（米ペンシルベニア州立大）が30日、米ペンシルベニア州で行われた室内競技会に出場し、800メートルでショートトラック日本新記録となる1分45秒17をマークして3位に入った。石井優吉（同）が昨年2月に樹立した記録を1秒24更新。従来の記録が1分45秒26だったショートトラックのアジア記録も塗り替えた。屋外を含めても、自己記録を大幅に更新し、落合晃（駒大）が持つ日本記