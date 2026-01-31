西武25年目の中村剛也内野手（42）が、親交のあるタレント・ウエンツ瑛士のYouTube「ウエンティービー」の取材に応じ“引退”について激白した。ウエンツだからこそ聞ける質問。「中村さんの中で引退ってどう考えてます？」と投げかけた。中村剛のドラフト同期の盟友・栗山巧外野手（42）が今シーズン限りでの引退を表明した。中村剛は「どうかな。（野球に対して）もうエエかなと思ったとき」と答えた。ウエンツが「飽