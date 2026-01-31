香港できのう朝、日本人がおよそ5800万円を奪われた事件で、逮捕された容疑者は空港で出発準備中だったことがわかりました。【映像】香港の市街地にある両替店周辺の様子香港メディアなどによりますと、きのう午前9時半ごろ、香港の市街地にある両替店の前でタクシーを降りた日本人男性2人が突然2人組に襲われ、現金およそ5800万円が入ったリュックサックを奪われました。2人組は車で逃走しましたが、警察はおよそ6時間後、