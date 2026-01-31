信号のない横断歩道では、車側が歩行者優先を徹底できていない場面も見受けられます。そのまま進行して一時停止を怠ると、交通違反となる可能性があります。 ただ実際には、歩行者が「先に行っていいよ」と手で合図をしてくれたということもあるでしょう。こうした場合でも、車は一時停止しないと交通違反となるのでしょうか。 本記事では、信号のない横断歩道での交通ルールや歩行者が譲った場合の判断などを解説