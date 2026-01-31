お笑いタレントの横澤夏子（35）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。娘の保育園で作ったものを披露した。横澤は「保育園のクラスイベントで新聞ダーツの的を作ったのよー！」と報告し、動物のイラストが描かれた手作りのダーツの的を披露。さらに、「新聞を棒状に丸めたものを投げ入れるんだけど年少の次女のお友達が歯磨きしてあげたり食べさせたり飲ませたりしてて子どもたちの想像力まじ無限大すぎー！役員のママ