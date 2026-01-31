阪神は３１日、春季キャンプに備えて沖縄入り。佐藤輝明内野手もチームと一緒に姿を見せ、待ち受けたファンから大歓声を浴びた。スーツ姿でロビーに姿を現すと、ファンからより大きな歓声。「テルーッ！」の声が響き渡り、警備員から「押さないでください」、「道開けてください」などと騒然となった。佐藤輝は、１２球団の選手で唯一契約未更改。３月に行われるＷＢＣ日本代表にも選出されている。