モデルでタレントの藤井サチが３１日、都内で初のフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社刊、税込２９７０円）の発売記念イベントに登場した。今作は、写真の他にも美容法やトレーニング法、自身の人生についてつづるなど、藤井の全てが詰まった１冊となっている。「身も心もさらけ出したい」と意気込んだ撮影では「見せたことのない表情を楽しんでいただきたいと思って、服を着ずに撮影したんですよ。モデル１４年