モデルでタレントの藤井サチが３１日、都内で初のフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社刊、税込２９７０円）の発売記念イベントに登場した。藤井は昨年７月に一般男性との結婚を発表。今作には、結婚式のリポートや結婚に至るまでの経緯も書かれているという。本を出版し、夫の反応はどうだったかと聞かれると「さらけ出しているので、『めっちゃ頑張ったんだね。すごいきれいだよ』と言ってくれた」とうれしそう