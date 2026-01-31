１月３１日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、川田将雅騎手が騎乗した単勝２番人気のリベッチオ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が勝利。ダート替わりの未勝利から連勝を飾った。勝ちタイムは１分３７秒５（良）。速いスタートから難なくハナを奪うと、後続にマークされながらも直線では突き放して２馬身差の快勝。杉山晴調教師は「（この日の）ダートは前が残っていた