オリックスは３１日、株式会社エクスドリーム不動産と２６年シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結したことを発表した。これに伴い、２月１日からの宮崎キャンプより、選手、コーチが着用するヘルメットの側面に「ＥＸＤＲＥＡＭ」ロゴが掲出される。