カブス・今永昇太投手（３２）が３１日、インスタグラムを更新し、東京消防庁から感謝状を受け取ったことを明かした。２３秒間の動画の中で、感謝状を手に持った今永は「シカゴ・カブスの今永昇太です。東京消防庁から感謝状をいただきました。どうもありがとうございます。皆さん、熱中症には注意しましょう。熱中症はこまめな水分補給で防げます。今年の夏も熱中症にならないように気をつけましょう」と呼びかけた。今永は