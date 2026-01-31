警察と消防によりますと、きょう31日午後1時前、鹿児島市の国道225号・坂之上南交差点付近で、鹿児島交通のバスやバイクなどが絡む事故がありました。 現場では、バスはフロントガラスが割れ、バイクがバスの下敷きになっています。けが人の有無などは分かっていません。警察が事故の詳しい状況を調べています。 現場周辺は一部車線の通行が規制されています。 ・ ・ ・