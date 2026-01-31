プロ野球・巨人は31日、翌日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮に参拝。新キャプテン・岸田行倫選手は、「毎年参拝させていただいて、明日からキャンプが始まるなという気持ちが高まる」と話しました。MLB・ブルージェイズへ移籍した岡本和真選手に代わり、今季より新キャプテンに指名された岸田選手。「少しいつもとは違う感じがする。ただ、あまり特別なことをする気持ちではないので、いつも通りまずは自分のことをしっかり