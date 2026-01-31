◇米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第2日（2026年1月30日フロリダ州レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）29位で出たツアー2勝の古江彩佳（25＝富士通）が6バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算4アンダーの11位に浮上した。上位に顔を出した古江。初日74を叩き出遅れていただけに「昨日オーバーを叩いてる分、イーブンに持ってくるのが目標だった。そこからリズムよく行