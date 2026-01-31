香港で日本人2人が5800万円を奪われた事件で、香港警察が日本人の男3人を含む6人を逮捕したことがわかりました。この事件はきのう、香港の両替店の前で、日本人2人が2人組に襲われ、およそ5800万円の日本円が入ったリュックを奪われたものです。被害にあった2人は、1億9000万円を両替するため香港を訪れていました。記者「2人はちょうどこのあたりでタクシーを降りてすぐに襲われました。その後、犯人は待機させていた車で、あちら