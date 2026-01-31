「プロレス・スターダム」（３１日、後楽園ホール）昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、６人タッグマッチに出場した。師匠の葉月（２８）、金屋あんね（２７）と組み、元ＳＴＲＯＮＧ王者のＡＺＭ（２３）、星来芽依（２３）、天咲光由（２３）と対戦。ＡＺＭに捕まり、拷問のようなジャベは何とか耐えたものの、強烈なダイビングフットスタンプを食らって３カウントを奪われた。敗れはしたものの大