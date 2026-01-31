アメリカ・ミネソタ州で移民当局により市民2人が射殺された事件を受け、全米各地で一斉に抗議デモが行われました。ミネソタ州で1月、連邦職員が移民の取り締まりに抗議する市民2人を射殺した事件を受け、30日、ICE＝移民税関捜査局の解体を訴えるデモが行われました。主催者によりますと、デモは全米46州の250カ所以上で予定されていたということです。マンハッタンでは、学生や家族連れなどが「ICEはいらない」と叫びながら行進し