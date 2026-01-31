1月31日（現地時間30日、日付は以下同）を終え、シャーロット・ホーネッツはイースタン・カンファレンス11位の21勝28敗。負け越しているものの、プレーイン・トーナメントへ進出可能な10位にいるシカゴ・ブルズ（23勝25敗）を2.5ゲーム差で追っている。 とはいえ、現在ホーネッツはイースト2位のニューヨーク・ニックス（30勝18敗）と並び、リーグ最長