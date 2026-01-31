Softcultが、デビューアルバム『When A Flower Doesn’t Grow』をEasy Life Recordsよりリリース。また、反骨心あふれる最新曲「Not Sorry」のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Softcult、反骨心あふれる最新曲「Not Sorry」MV） 本作は、これまでで最も恐れ知らずで、かつ変革的なものであり、トラウマ、幻滅、自己肯定、そして最終的な解放への道筋をたどる作品となっている。アルバムタイトルは、メル