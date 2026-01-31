水戸ホーリーホックは31日、2026特別シーズンのキャプテン・副キャプテン・選手会役員が決まったことを発表した。キャプテンはDF飯田貴敬(31)とFW渡邉新太(30)に決定。飯田はクラブ公式サイトを通じ、「記念すべき年にキャプテンを務める責任と誇りを感じています。チームのため、この街のため、このクラブの未来のために全てを背負って戦います。新しい景色を見にいきましょう!」とコメントしている。渡邉は「キャプテンに