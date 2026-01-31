31日、第30回ちばぎんカップのキックオフを前に、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉のスターティングメンバーが発表された。新加入組では、柏はMF山之内佑成(←東洋大)、MF土屋巧(←甲府/レンタル復帰)、MF山内日向汰(←川崎F)、MF大久保智明(←浦和)がベンチ入り。千葉はMF津久井匠海(←大宮)とMF天笠泰輝(←大分)が先発、FW松村拓実(←拓殖大)は控えにまわった。1995年3月5日に始まったちばぎんカップは、今年で30回目を