家事に育児に仕事にと、忙しい毎日。2026年こそは自分も家族も笑顔で過ごせる1年にしたい…。そんな願いを叶える手助けをしてくれるのが、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』でもおなじみ、驚異の的中率を誇る「占い界の帝王」木下レオンさんによる「帝王占術」です。2026年はどんな年？ 社会運勢学から見るあなたの一年の運勢は【展望と開運】■あなたの「帝王サイン」をチェック！レオンさん流のオリジナル占術「帝