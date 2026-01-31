会話の中で「それ嬉しい」「嬉しいな」と素直に気持ちを口にする男性は、どこか距離が近く感じるもの。男性は本命相手の前ほど、感情を隠さず表に出す傾向があります。そこで今回は、「嬉しい」という一言ににじむ男性の本命行動を解説します。気持ちを隠さなくていいと思っている男性は本命相手の前では、格好つけるより自然体でいたいという気持ちが強くなります。照れや強がりよりも「嬉しい」という感情がそのまま言葉に出るの