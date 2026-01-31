最近、ちょっとしたことを決めるのにも時間がかかる。何を着るか、何を食べるか、予定を入れるかどうか…。以前なら迷わなかった場面で「考えるのが面倒」「今日は決めたくない」と感じる日が増えていませんか？実はこの変化、性格の問題ではなく、40代以降に起こりやすい“脳の省エネモード”が関係している可能性があります。判断すること自体が、脳にとっては重労働決断には、情報を集めて比べて、結果を想像して選ぶという複数