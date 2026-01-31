行先も決めず、ふらりと旅に出ることがあります。ここ数年は、たいてい２〜３日程度。農業をはじめたので天候次第で出掛けることも多い。たとえば田んぼの作業で３日ほどスケジュールをとっていても、雨だったり、もしくは雨が多かった翌日、晴れても田んぼの状態が悪い時は作業ができません。そんな時は思い切って休みにして旅に出てしまうのです。「ホテルどうするの？」と聞かれることがありますが、予約は直前でもかまいません