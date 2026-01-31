ユタ・ジャズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月31日（土）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 99 - 109 ブルックリン・ネッツ NBAのユタ・ジャズ対ブルックリン・ネッツがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし26-27で終了する。第2クォーターは両チーム拮抗したが、