恋愛では「甘え上手な女性がモテる」と言われることがありますが、長く一緒にいる相手として選ばれるかどうかは、また別の話。甘えてばかりの女性と、頼りがいのある女性では、男性が感じる安心感や将来のイメージに違いが出てきます。甘える女性は可愛いが、負担に変わることもある甘えてばかりの女性は、頼ることで男性の自尊心をくすぐり、守ってあげたい気持ちを引き出します。ただ、それが続きすぎると、男性は「常に支えなき