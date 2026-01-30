返信のタイミング、会う頻度、連絡の距離感。最初は噛み合わなかったはずなのに、いつの間にか心地よく感じるようになってきたなら、それは男性の本命サインかもしれません。本気になるほど男性は、自分のやり方を押し通すより、あなたのペースに歩調を合わせる選択を取るようになります。男性は本命女性の“心地よさ”を行動基準にしていく夜遅くの連絡を控えたり、忙しい時期は会う頻度を調整したり。あなたが無理しない距離感を