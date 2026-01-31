いよいよ明日2月1日に一斉にスタートするプロ野球の春季キャンプ。ロッテのサブロー監督が、意気込みを語りました。ロッテのキャンプ地は、宮崎県・都城市。ロッテは2025年から都城市をキャンプ地の拠点とし、都城市も練習場の整備などに力を注いできました。さらに29日には、株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となったことを発表。スタジアムや室内練習場などに、コアラのマーチやパイの実といったロッテ製品に関